Camposanto, targa in memoria di Jessica Filianti

Domani alle 15.30 nel parcheggio a fianco del cimitero di Camposanto in via Don Minzoni, verrà inaugurata una targa in memoria di, uccisa a Reggio ad appena 17 anni nel 1996, e dedicata a tutte le vittime di femminicidio. Saranno presenti la mamma di Jessica, Giuliana Reggio, il fratello Fabiano e le attrici Ornella Franzini e Patrizia Garofalo. Seguirà una benedizione solenne della targa e la posa di una corona di rose a cura del gruppo 'Sei di Camposanto se...'