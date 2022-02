Carpi, a fuoco altro bus Seta, nessun ferito

Scena analoga a quella vista alcuna giorni fa a Modena, fortunatamente anche nel bilancio delle conseguenze per le persone presenti, quella che ha impressionato questa mattina, poco prima delle ore 8, i cittadini che si trovavano in via Roosvelt, a Carpi. Dove un bus Seta, del trasporto pubblico urbano, ha preso improvvisamente fuoco. L'autista, accortosi del fumo, avrebbe anche in questo caso arrestato il mezzo, fatto scendere i passeggeri e attivato le prime procedure tentando di arginare il principio di incendio con estintore in dotazione. Ma anche in questo, come nell'ultimo caso, la situazione ha richiesto l'attivazione immediata dei Vigili del Fuoco che hanno evitato l'esplosione di carburante. Il mezzo è andato completamente distrutto.Notizia in aggiornamento