Carpi, ai 100 all'ora su una Vespa truccata: multato 20enne

La Polizia locale di Carpi ha inseguito e fermato un ventenne che sfrecciava a cento chilometri orari, su una Vespa 50 risultata truccata: gli agenti del Gruppo motociclisti gli hanno comminato una sanzione di 500 euro, per l'eccesso di velocità e il ciclomotore non rispondente alle caratteristiche tecniche originali; il mezzo è stato sottoposto a fermo.Con l'inseguimento, avvenuto nelle vie cittadine, la Polizia Locale ha posto fine a un comportamento pericoloso per lo stesso conducente e soprattutto per gli altri utenti della strada.Gli accertamenti tecnici sulla Vespa hanno consentito di riscontrare sostanziali modifiche: al cilindro, che era stato quasi triplicato (135 cc anziché i 50 cc di fabbrica), al carburatore e alla marmitta, sostituita con una non omologata.Da qui i provvedimenti del fermo e della sanzione per 'circolazione a velocità elevata con ciclomotore non rispondente alle caratteristiche tecniche costruttive'.