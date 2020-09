Carpi, coppia di 50enni ruba in un negozio: denunciati

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà una coppia di cinquantenni, con precedenti di Polizia, responsabili del reato di furto in concorso.

I due, dopo essere entrati nel primo pomeriggio in un negozio del centro storico, avevano sottratto della merce e l’avevano occultata in parte nella borsa della donna, in parte nel borsello del coniuge, per poi oltrepassare la barriera delle casse senza pagarne il corrispettivo. Un gesto che non è passato inosservato alla vigilanza del locale che ha allertato il commissariato di Polizia, subito intervenuto sul posto.