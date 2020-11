'Carpi, crisi commercio centro storico: giunta ipocrita'

'Questo pietismo della Giunta al capezzale del commercio nel Centro Storico suona ipocrita. Giusta l’iniziativa comunale di stanziare risorse per rilanciare anche commercialmente il centro città ma non è possibile pensare vi possa sopravvivere l’attività commerciale se si continuano a far costruire centinaia di migliaia di metri quadrati di commercio in periferia'. L'attacco alla giunta Bellelli arriva di Giorgio Bolognesi segretario Sinistra Italiana Carpi.



'In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un’incredibile espansione di nuovi punti commerciale che sono cresciuti un po’ ovunque ma soprattutto nell’area ovest, oltre la tangenziale Losi. Ed è la Giunta stessa che li ha previsti nei propri piani. Con una mano ha moltiplicato a dismisura i centri commerciali e con l’altra ora cerca di riempire i buchi che si aprono in centro. Incredibile ci si lamenta delle conseguenze delle proprie scelte. È evidente che tutte le attuali superfici commerciali non possano coesistere, assisteremo presto ad una selezione darwiniana di negozi che colpirà soprattutto il Centro Storico.

Il calo dei consumi, con buona pace dell’assessore all’economia e Centro Storico, Gasparini, non è un problema contingente dovuto al Covid, che pure incide ulteriormente. I minori consumi sono causati da un lungo ciclo economico di crisi, di occupazione calante e salari ridotti, che ha impoverito soprattutto i redditi medi e bassi - chiude Sinistra Italiana -. Giusto allora cercare di rianimare con risorse il cuore della città ma la Giunta deve fare dietro front dalle politiche urbanistiche espansive nel commercio che strangolano il tessuto commerciale cittadino e spengono il Cuore Antico di Carpi'.