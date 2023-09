Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il cantiere, che era iniziato a fine 2021 e dovrebbe terminare entro fine anno, prevede in questa nuova fase il consolidamento della copertura lignea e della volta in arellato della Sala delle Celebrazioni, il consolidamento dei pianerottoli della scala detta del Lucenti e opere di finitura dei locali del matroneo e del vano scale.Le opere già realizzate sono state il consolidamento strutturale della citate scala e Sala, nonché dei prospetti sul cortile interno e su via Rovighi; nella sala sono stati inoltre compiuti il descialbo e il restauro delle superfici decorate.Gli interventi, per un ammontare complessivo di quasi 400mila euro, sono finanziati principalmente con fondi assicurativi comunali del sisma 2012; direttore dei lavori è l'architetto Caterina Manfredi, del Settore comunale Opere Pubbliche - Manutenzione della Città.