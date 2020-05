Carpi, Gibellini assume ex sindaco Campedelli: 'Sarà mio braccio destro'

Dopo 10 anni nel ruolo di sindaco di Carpi e dopo una esperienza in consiglio regionale nelle fila del Pd, l'ex primo cittadino carpigianolascia la politica. Campedelli infatti dal primo luglio sarà assunto nel gruppo guidato dache oggi è presente a Modena, Carpi e Mirandola con altrettante Terracielo Funeral Home e che sta per sbarcare anche a Vignola dove aprirà una struttura simile a settembre.'Ho scelto Enrico perchè è una persona che ha molta credibilità, onesta e seria e sono certo ci darà una mano in questa fase di ampliamento della azienda - afferma lo stesso Gibellini -. Curerà per noi le pubbliche relazioni, ma di fatto sarà il mio braccio destro e seguirà lo sviluppo della nostra attività'.

Una lunga carriera politica quella del 55enne Campedelli. Dopo la militanza giovanile in Fgci è stato segretario comunale del Pds e successivamente alla guida dei Ds. Nel giugno del 2004 è stato eletto sindaco di Carpi per la coalizione dell’Ulivo, rieletto nel giugno 2009. A dicembre 2013 è stato nominato organizzatore provinciale del Pd e dal 18 novembre 2015 è stato consigliere regionale del Pd in Regione Emilia-Romagna e componente della Segreteria provinciale e regionale del Pd. Non rieletto alle ultime elezioni regionali, ottiene 4778 preferenze e finisce quinto dietro Costi, Sabattini, Maletti e Boschini.

Una carriera politica che ora si interrompe e contemporaneamente inizia un nuovo percorso professionale al fianco di Gianni Gibellini.



Leo