Carpi, malore in bicicletta, 70enne rianimata con defibrillatore

L'intervento congiunto di Carabinieri e di un volontario della Croce Blu, abilitato all'uso del Defibrillatore, hanno permesso di salvare la vita ad una donna di 70 enne che questa mattina, era caduta a terra in bicicletta, a causa di un malore. Consentendo di mantenere e stabilizzare le condizioni vitali fino all'arrivo del 118 che l'ha trasportata all'ospedale. E' successo questa mattina, intorno alle ore 11,50, in un piccolo parchetto tra via Ivo Voltolini e via Rebucci. Qui la donna in sella alla sua bicicletta è improvvisamente rovinata a terra pare a causa di un malore, riportando ferite gravi e perdendo i sentiSul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Carpi che resisi conto che la donna versava in arresto cardiaco, anche su indicazione di un volontario della croce blu di Soliera, si sono precipitati presso la farmacia 'Soliani' di via Roosevelt, per recuperare un defribillatore con cui, subito dopo, la donna è stata rianimata a cura dei sanitari, nel frattempo giunti sul posto.