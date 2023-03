Carpi: quarta rapina in una settimana: nel mirino una tabaccheria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Gli agenti della Squadra Volante, immediatamente giunti sul posto, hanno assunte le prime indicazioni necessarie per attivare il previsto piano posti di controllo e bloccare le vie di fuga dalla città con il concorso delle altre Forze di polizia e della polizia locale.Sul posto il Dirigente del Commissariato che, unitamente agli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, hanno sentito la vittima, assunti gli elementi necessari e repertato gli indizi per proseguire nelle indagini.Una prima ricostruzione sull’accaduto da parte della polizia ha consentito di stabilire che sulla scena del crimine erano effettivamente presenti tre persone. In fase di quantificazione anche l’ammontare del danno che al momento può essere stimato in circa 200 euro in contatti oltre a diversi biglietti Gratta e Vinci.Ieri era stato rapinato il supermercato Md di Cibeno e nei giorni scorsi i banditi avevano fatto irruzione al Conad di via Galilei e al Sigma di via Cuneo.