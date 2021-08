Carpi: ruba TV da supermercato: bloccato da Carabiniere fuori servizio

Fallito per l'intervento di un Carabiniere fuori servizio che lo aveva notato con fare sospetto, il tentativo di un 40enne marocchino, di rubare un televisore all'interno del supermercato MD di Carpi. L'uomo era entrato all’interno del supermercato iniziando a girovagare nei pressi del reparto in cui erano esposti prodotti tecnologici; un atteggiamento che ha destato la curiosità di un militare della locale Compagnia di Carpi, sul posto non in servizio ma come normale cliente. Insospettito lo ha tenuto d'occhio e presto il suo sospetto ha trovato fondamento. L’uomo, dopo aver afferrato una scatola contente una tv, si è frettolosamente diretto verso l’uscita di emergenza del negozio e, dopo aver attivato il maniglione antipanico, ha cercato di fuggire. Il Carabiniere lo ha raggiunto e bloccato prima che riuscisse a darsi alla fuga.Arrestato in flagranza di reato, dovrà rispondere di furto aggravato.Nella foto, la sede della compagnia dei Carabinieri di Carpi