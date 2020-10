Carpi, sprofonda nel canale con l'auto: salvata dai carabinieri

Questa notte, intorno alle 22.30, i carabinieri di Carpi sono intervenuti a ridosso del confine tra Carpi e Soliera dove poco prima, probabilmente a causa del manto stradale scivoloso, una ragazza ventiseienne carpigiana, a bordo della sua utilitaria, era finita in un canale adiacente la carreggiata, non riuscendo, in preda al panico, ad abbandonare l’auto.I militari, allertati da un altro automobilista, dopo essersi resi conto che la vettura stava anche lentamente sprofondando all’interno del corso d’acqua, hanno raggiunto la giovane e, dopo aver sbloccato le portiere, l’hanno afferrata di peso e portata in salvo, appena qualche secondo prima che l’auto finisse completamente nel fosso. La giovane donna, nonostante non avesse riportato alcuna lesione, è stata comunque fatta trasportare in ospedale per essere visitata.