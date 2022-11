Carpi: straniero fermato per un controllo, era stato espulso nel 2018

Dopo essere stato espulso, nel 2018, era rientrato in Italia, non si sa quando. Fermato nel centro cittadino per un controllo dagli agenti del Commissariato di Polizia di Carpi, il 29enne straniero senza documenti è stato portato in commissariato, identificato attraverso le impronte digitali e portato al CPR di Potenza per essere reimpatriato.Dagli approfondimenti è emerso appunto che l’uomo era stato espulso con accompagnamento alla frontiera ad opera di personale della Questura di Torino nell’agosto 2018 e che in violazione di quanto previsto dall’art. 13 comma 13 ter del D.Lgs. 286/98 aveva fatto rientro in Italia prima dei cinque anni previsti.All’esito di convalida dell’arresto, avvenuta ieri mattina, l’Ufficio Immigrazione ha istruito immediatamente i provvedimenti ai fini della sua espulsione dal territorio nazionale e oggi, in esecuzione di Decreto di trattenimento del Questore di Modena, è stato accompagnato al Centro di Permanenza e Rimpatrio, da dove verrà definitivamente espulso dal territorio nazionale.