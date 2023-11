Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In particolare, il 29enne, fingendosi interessato all’acquisto di un divano messo in vendita da un privato su un sito online, lo scorso maggio aveva contattato l’inserzionista e l’aveva indotta mediante raggiri ad effettuare a suo favore svariate ricariche su carte prepagate per un ammontare di 1.756 euro. Le attività di indagine avviate dal Commissariato hanno permesso di risalire all’identità del 29enne.Il secondo indagato, invece, nel luglio scorso, si era finto assicuratore di una compagnia online e aveva truffato una donna per un importo di euro 403,50, corrispondenti al prezzo di una fantomatica polizza, rendendosi successivamente irreperibile. Anche in questo caso, le immediate indagini condotte dagli investigatori del Commissariato, hanno portato all’individuazione del 26enne.