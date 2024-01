Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Torta azzurra e brindisi per ricordare e confermare la voglia di tenere sempre alta la bandiera di Forza Italia tenendo ben vivo lo slogan del presidente fondatore: l'Italia è il paese che amo' - spiega Antonio Tirabassi, coordinatore provinciale seniores di Forza Italia.Tra i presenti, oltre allo stesso Tirabassi, Massimo Barbi, Michele De Rosa, Alberto Ferrari, Cristian Rostovi e Luca Lamma. 'Abbiamo accolto gli amici azzurri e no per un gradito scambio di opinioni e auguri di buon lavoro per i prossimi impegni elettorali con l'auspicio di ottenere ulteriori successi' - spiega Tirabassi.