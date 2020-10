Carpi, visitano per gioco casa abbandonata e rimangono rinchiusi

Forse alla ricerca di un brivido in un contesto modello Halloween, ieri pomeriggio quattro ragazzini quattordicenni, per gioco, sono entrati all’interno di una fabbrica dismessa al confine tra Carpi e Soliera. Dopo aver girovagato fra i vari locali, abbandonati da anni, si sono ritrovati all’interno di una stanza la cui porta, probabilmente a causa di un malfunzionamento dovuto all’usura, è rimasta bloccata, impedendone l'uscita, e costringendoli lì per ore. Uno di loro, dopo vari tentativi di scardinarla andati a vuoto, ha chiamato il 112, chiedendo aiuto; sul posto sono arrivati i carabinieri di Carpi i quali, con non poche difficoltà, sono riusciti a sfondare la porta, recuperando i ragazzini, molto spaventati, affidandoli poi alle rispettive famiglie.