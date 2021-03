Carpigiani ligi alle regole: in due giorni centinaia di controlli, solo 5 sanzioni

In media sette pattuglie al giorno, centinaia di controlli a persone, negozi e autoveicoli, alcune sanzioni: è il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia Locale nel fine-settimana sul territori comunale di Carpi, per il rispetto delle norme anti-Covid.Nel complesso – da venerdì 12 a ieri, domenica 14 – sono state controllate 117 persone e un centinaio di mezzi; oltre ottanta controlli hanno riguardato i parchi urbani, e quasi altrettanti gli esercizi commerciali; alcune decine sono stati in materia di assembramenti stradali. I posti di controllo organizzati nei tre giorni sono stati 16.Quanto alle sanzioni, ne sono state comminate cinque (4 per per spostamenti o assembramenti, una a un esercizio commerciale). In sostenza, quasi un dato 'fisiologico' per una tale mole di controlli che indica un sostanziale e diffuso rispetto delle regole da parte dei cittadini