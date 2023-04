Funeral Home Sassuolo, botta e risposta a distanza Comune-Gibellini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Sulla interrogazione sul terreno di fianco al Cimitero tutti i giorni se ne inventano una. Ora non ha vincoli e si può realizzare una struttura del commiato ma ieri sera si sono inventati di mantenere il vincolo per ampliamento del Cimitero. Questa è una giunta che se la canta e se la suona come pare e piace'. Così l'imprenditore modenese, dal 2014 alle prese con il tentativo di realizzare una casa del commiato nel comune di Sassuolo, commenta la risposta della giunta comunale di Sassuolo all'interrogazione presentata dal gruppo PD. Una interrogazione che partendo dalla risposte 'positive' alla proposta presentata e alla fattibilità del progetto arrivate dal Comune nel 2014 e nel 2018 chiedeva chiarimenti rispetto ai dinieghi che successivamente sarebbero arrivati dalla nuova amministrazione rispetto al medesimo progetto sulla stessa area.'L’allora dirigente - si legge nell'interrogazione in riferimento al 2018 - individuò la medesima area, limitrofa al Cimitero nuovo, come la possibile sede della struttura che si intendeva promuovere e avviò le procedure per la rimozione di un vincolo storico afferente la presenza di immobili diroccati, la cui costruzione risale a più di 50 anni e pertanto da considerarsi “storici”.Considerato che la legge regionale 19, del 29 luglio del 2004, “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, all’articolo 14 recita che “ e strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale”.Considerato inoltre - si legge sempre dall'interrogazione - che tale area è di proprietà del Comune di Sassuolo, si chiede se la procedura per la rimozione dei vincoli si è conclusa positivamente, come risulterebbe da interviste riportate dalla stampa, con quali atti, e in quali tempi; se corrisponde al vero che nel giugno del 2021, come riportato in questi giorni dalla stampa, è stato comunicato a un cittadino interessato a realizzare una struttura per il commiato che l’Amministrazione nonintendeva più mettere a bando tale area, e per quale motivo”.Questa la risposta del“Nel merito della questione come posta, con riferimento alla LR 19/2004, è pur vero che l’art. 14 recita che “Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale”, ma è evidente che restano disponibili, per tale collocazioni, tante altre zone accessibili, in primis zone artigianali, industriali, direzionali.Circa la richiesta specifica si precisa che: 'Se la procedura per la rimozione dei vincoli si è conclusa positivamente, come risulterebbe da interviste riportate dalla stampa, con quali atti, e in quali tempi', si indica che:la classificazione quale edificio storico ES degli immobili situati all'interno dell'area destinata ad attrezzature cimiteriali del Cimitero nuovo di Sassuolo (area classificata come URB.c dal PSC vigente), identificati catastalmente al foglio 18, mappali 82 e 83, è stata soppressa con variante al PSC/RUE di cui ai seguenti atti:PSC: adozione DCC n. 16 del 26.03.2019 - approvazione DCC n. 43 del 28.10.2019 - efficacia BURERT n. 411 del 11.12.2019;RUE: adozione DCC n. 17 del 26.03.2019 - approvazione DCC n. 44 del 28.10.2019 - efficacia BURERT n. 411 del 11.12.2019Per quanto riguarda l’ultimo punto, a giugno 2021 c’è stato un incontro in cui si è comunicato che l’area non era disponibile nell’immediato per una sua vendita e che si voleva rispettare la destinazione di vincolo cimiteriale ovvero l’eventuale ampliamento dello stesso o per strutture comunali a servizio del cimitero”.In sostanza no alla proposta di Gibellini di Funeral Home per garantire un eventuale amplimento del cimitero. Una risposta che ha mandato su tutte le furie l'imprenditore modenese che oltre al diniego a realizzare la 'sua' funeral home, ha dovuto registrare la contestuale autorizzazione ad un altro imprenditore concorrente a realizzare una medesima struttura 'in una zona densamente abitata come quella di Braida. 'Cosa incomprensibile - afferma Gibellini - non si riesce a capire come sia stata possibile autorizzare una struttura così senza parcheggi e in una zona di grande viabilità e traffico, impensabile anche per la partenza di un funerale. Per me, con la giunta Menani, è iniziato un calvario'