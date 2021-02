Castelfranco, finita relazione non vuole andarsene: albanese arrestato

I carabinieri di Castelfranco Emilia ieri mattina hanno arrestato per atti persecutori e violazione di domicilio un albanese ventenne in Italia senza fissa dimora. L'uomo aveva avuto una relazione con una donna italiana di 34 anni, divorziata con tre figli, ma conclusa la relazione non voleva andarsene dalla casa della donna. L'uomo è stato sorpreso in effetti dai militari nella abitazione dove era entrato forzando con un cacciavite la porta. A quanto pare il giovane dal mese di ottobre si era reso protagonista di molestie e atteggiamenti persecutori al fine di farsi accogliere di nuovo nella casa della sua ex compagna.