Castelfranco, il Comune aumenta l'Imu sulle imprese

Il Comune di Castelfranco ha deciso di aumentare l’Imu sulle imprese. L'aumento è del 2 per mille che si aggiunge alla quota destinata come di consueto alla casse centrali di Roma del 7,6 per mille.'La scelta fatta potrebbe apparire vessatoria, invece è doveroso puntare la lente d’ingrandimento sulla ratio che funge da pilastro a questa decisione, ovvero il sostegno alla Comunità intera, dalle famiglie alle stesse imprese – dichiara il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano - E' bene precisare che l’intera quota Imu degli immobili di proprietà diretta degli utilizzatori, a differenza di tanti altri Comuni, per quanto ci riguarda sino ad oggi non prevedeva la parte spettante alle casse comunali, l’intera quota è sempre stata versata alle casse statali senza ridistribuzione sul territorio comunale.