Castelfranco: rottura dell'argine del Panaro. Pronte aree sfollati

Rottura pochi minuti fa dell'argine destro del Panaro a Castelfranco Emilia che ha prodotto una copiosa fuoriuscita d'acqua. Via Tronco, Via Viazza sono sott'acqua. Sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile per assistere la popolazione. Evacuate già diverse abitazioni tra Gaggio e Bazzano. Aipo sta intervenendo sull'argine e in zona Gaggio stanno arrivando gommoni dei vigili del fuoco ed elicottero. Parliamo di una rottura dell'argine di alcune decine di metri. Predisposte tre aree di accoglienza presso il palazzetto dello sport, palestra scuole Guinizzelli e palestra di via Andrea Costa per eventuali sfollati residenti in zone golenali impossibilitati a essere ospitati ai piani superiori.