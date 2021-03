Castelfranco, sit in contro la dispersione dei rifiuti in tangenziale

Nei giorni scorsi si è svolto a Castelfranco Emilia un sit in promosso da un gruppo di volontari ambientalisti, appoggiati dalle forze di minoranza del consiglio, ma con la partecipazione anche della giunta.'La questione è quella della tragica realtà della dispersione del pattume gettato ai lati della tangenziale. Scarsa educazione al limite della inciviltà che deve essere sanzionato e represso, ma la azione di denuncia deve portare ad una attenzione della intera popolazione - affermano Michele Sardone e Gianluca Tomesani, consiglieri della Civica di Castelfranco, firmatari della mozione insieme alla Lista civica Frazioni di Castelfranco e Movimento 5 Stelle -. La repressione deve essere accompagnata da una continua azione di educazione civica. La mobilitazione morale ed educativa della popolazione ha un grande valore. Appoggia la repressione in base ai regolamenti, ma sancisce la centralità della volontà del comune e delle istituzioni. E ognuno è chiamato ad operare in unità'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.