Castelnuovo, rapina violenta a casa di Luca Toni

L'ex calciatore e campione del mondo Luca Toni è stato vittima due sere fa di una violenta rapina. Il 23 ottobre alle 21 nell’abitazione di Castelnuovo Rangone di Toni hanno fatto irruzione tre persone a volto coperto, armate di pistola. I banditi hanno immobilizzato i componenti della famiglia con del nastro adesivo e, all’arrivo a casa dell'ex calciatore, lo hanno minacciato con l’arma facendosi consegnare valori e denaro, ispezionando tutta la casa per cercare cassaforti o altri valori. I banditi sono fuggiti con un'auto scura di grossa cilindrata con un bottino di una decina di orologi e circa un migliaio di euro.Il tutto è durato circa un’ora. I carabinieri di Sassuolo sono intervenuti, con gli organi investigativi del Comando provinciale carabinieri di Modena, per fare gli accertamenti e per cercare di rintracciare il veicolo, allontanatosi a gran velocità.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.