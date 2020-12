Castelnuovo, staffetta in giunta: entra Solignani esce Welisch

Staffetta nella squadra di Giunta del Comune di Castelnuovo Rangone. Entra Stefano Solignani, al quale il sindaco Massimo Paradisi ha affidato le deleghe all’Ambiente, allo Sport e alle Politiche giovanili, ed esce Arianna Welisch, che per motivi professionali ha scelto lasciare l’incarico, pur restando in Consiglio comunale. Le deleghe dell’ex assessore Welisch, non redistribuite, sono al momento affidate al sindaco. Libero professionista di 53 anni, montalese, Solignani è anche consigliere comunale dal 2017 nella lista “Centrosinistra per Castelnuovo e Montale”.

“In primo luogo voglio ringraziare il sindaco per la fiducia – afferma il nuovo assessore di Castelnuovo –. Ci aspettano, da qui a fine legislatura, circa due anni che saranno intensi e complicati a causa dell’emergenza Covid, che ci ha costretto a spostare risorse su capitoli di spesa non preventivati. Dal canto mio cercherò di mettere al servizio del paese che mi ha accolto ormai 17 anni fa la mia esperienza politica e amministrativa per cercare, assieme ai colleghi di Giunta, di renderlo sempre migliore”.