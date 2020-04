Castelvetro, covid positivo e in quarantena passeggiava al parco

Passeggiava tranquillamento in un parco pubblico di Castelvetro nonostante fosse positivo al coronavirus e in regime di quarantena. L'uomo, un 54enne italiano, è stato fermato ieri pomeriggio dagli agenti del Corpo Unico di Polizia Locale Unione Terre di Castelli. Ripristinate immediatamente le condizioni di sicurezza pubblica previste dal regime di quarantena, si è proceduto nei confronti dell'uomo per i reati previsti e puniti dalla normativa vigente in materia.