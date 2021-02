Castelvetro, litiga con la vicina di casa e spara al suo gatto

Il 28 gennaio, i carabinieri di Castelvetro, hanno denunciato un 73enne pensionato del luogo, per tentato maltrattamento di animali. Il pensionato, per futili motivi, qualche giorno prima aveva tentato di colpire il gatto di una sua vicina di casa sparando verso di lui con una carabina ad aria compressa. La vicenda sembrerebbe da ricondurre a litigi per motivi di vicinato.

