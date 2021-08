Cavezzo: a fuoco nella notte camioncino zona industriale

Indagini in corso con l'ipotesi del Dolo sullo sfondo per il rogo che ha distrutto, nella serata di ieri, intorno alle 20:30, un camioncino cassonato posteggiato in via dell'artigianato, nella zona industriale di Cavezzo. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme ma non hanno potuto impedire la distruzione del mezzo.