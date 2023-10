Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’animale si aggirava spaventato, infatti, nella frazione di Disvetro. I cacciatori sono riusciti, dopo averlo seguito per circa due chilometri, ad avvicinarlo e catturarlo prima che fuggisse nuovamente. La polizia locale si è così recata sul posto ed è stata data lettura del microchip dell’animale, poi verificato dal canile sulla relativa banca dati. A quel punto è emerso come la cagnolina fosse di proprietà di una coppia di Cavezzo. Contattati, i proprietari hanno fatto sapere di essere via e di non essersi conto che l’animale era fuggito: probabilmente la cagnolina aveva scavato sotto la recinzione. I cacciatori, insieme al comandante Michelini hanno così riportato l’animale a casa – che era riuscito a percorrere almeno cinque chilometri -, riconsegnandolo ai parenti dei proprietari sano e salvo.