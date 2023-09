Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La consegna dei velocipedi, avvenuta domenica da parte del comandante Egidio Michelini ha reso felice una bimba di sette anni e uno studente di 17, a cui le bici erano state sottratte. Il primo furto era avvenuto due giorni fa in zona Bocciodromo. Era stato un cittadino a segnalare la presenza della bicicletta evidentemente nascosta in quel punto dai ladri.Gli agenti della polizia locale sono così intervenuti, effettuando inizialmente anche controlli con le telecamere mobili al fine di intercettare, eventualmente, la persona intenta a recuperare il velocipede. Contestualmente gli operatori hanno recuperato anche una seconda bicicletta da bambina, trovata nascosta nei pressi di un parco e rubata in zona Palazzetto dello Sport.Grazie alla pubblicazione delle fotografie delle bici sul sito del Comune, entrambi i proprietari si sono recati al Comando per recuperarle, ringraziando ovviamente gli operatori per il prezioso lavoro svolto. Nel primo caso, infatti, la bicicletta rubata risultava di proprietà di uno studente 17enne che la utilizzava ogni giorno per recarsi a scuola. Il secondo velocipede, invece, apparteneva ad una bambina di sette anni che si è presentata domenica al comando insieme al papà. 'Sinceramente non speravo proprio di recuperarla, grazie davvero' - ha detto l’uomo, rivolgendosi agli agenti della polizia locale. Grazie alla collaborazione dei cittadini e all’importante lavoro svolto dalla polizia locale, supportato dalla importante presenza sul territorio di telecamere è stato così possibile restituire il sorriso a due giovani studenti e alle loro famiglie.