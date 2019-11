Concordia, congedo e ringraziamenti per il comandante dei carabinieri

Dopo 21 anni di servizio a Concordia, ieri si è congedato a 56 anni il luogotenente, comandante della locale stazione. Corsetti, medaglia Mauriziana e medaglia di bronzo al merito della Croce rossa per le operazioni di soccorso in occasione del terremoto, è stato salutato coi ringraziamenti del comandante provincialee del comandante della legione.Corsetti ricevette anche un encomio del sindaco di Concordia nel 2013 sempre per le operazioni legate al soccorso della popolazione terremotata e un encomio del comandante della legione lo scorso anno per l'operazione di arresto di 5 persone e 92 denunce per una maxi truffa a un ente previdenziale Inps.