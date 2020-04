Controlli spostamenti: altri 21 'pizzicati' dai Carabinieri

E' proseguita anche ieri in tutta la provincia l'attività di controllo sugli spostamenti dei Carabinieri del Comando provinciale di Modena. A Carpi e comuni limitrofi sono state contestate 10 infrazioni, molte di queste elevate nel parco pubblico Tienanmen e altri parchi pubblici della zona. Altre infrazioni sono state elevate nei comuni di San prospero, Soliera, San felice sul Panaro.Nel sassolese le sanzioni elevate sono state sei, rispettivamente a Vignola (tenenza sotto la competenza della compagnia di Sassuolo), e Maranello.A Pavullo nel Frignano e comuni limitrofi le persone trovate a circolare senza giustificato motivo dalle pattuglie delle locali stazioni dei Carabinieri sono state cinque, rispettivamente nei comuni di Pavullo, Frassinoro e Montese.A Campogalliano, i Carabinieri della Locale stazione, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno sorpreso un trentaseienne modenese, già detenuto agli arresti domiciliari, mentre, poco distante dalla propria abitazione, parlava tranquillamente con la sua ex fidanzata, donna con la quale nel 2019 aveva avuto una questione legale per maltrattamenti e lesioni, fatti per i quali erano stati applicati gli arresti domiciliari.