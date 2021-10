Covid: a Carpi in quarantena anche due classi alla primaria Verdi

Presso le scuole don Milani iniziano a concludersi le quarantene per 3 classi e, per le altre classi, gli ultimi tamponi sono previsti per la giornata di domani. E' risultata una sola nuova positività al tampone finale senza impatto in termini di misure da applicare in quanto la classe coinvolta era già in quarantena.Presso le scuole Hack, delle nove classi coinvolte, per cinque è previsto il ritorno in presenza in quanto non sono state rilevate positività, a una classe che era in quarantena è stata inviata la comunicazione di conclusione, mentre altre tre concluderanno la quarantena tra il 1° e il 4 novembre.Dall'attività di screening effettuata negli ultimi giorni dal Servizio di igiene pubblica dell'Ausl di Modena presso la scuola primaria Verdi di Carpi sono emerse 4 positività in una classe (3 più il caso indice) e 10 positività in un'altra (9 più il caso indice). Per le due classi è stata dunque disposta la quarantena come previsto dai protocolli.