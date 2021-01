Cra Maranello, partono le vaccinazioni. Meno casi nella seconda ondata

Al via da domani la campagna vaccinale anti Covid-19 nelle residenze per anziani di Maranello. La campagna di vaccinazione coinvolge infatti da domani anche le residenze per anziani del territorio provinciale, tra cui l’opera Pia Ing. Stradi di Maranello e Villa Estense di Torre Maina. In particolare saranno interessati gli operatori sanitari, socio-sanitari e socioassistenziali delle Case residenza anziani, la cui maggior parte ha aderito alla campagna di vaccinazione, che, ricordiamo, è su base volontaria. Successivamente è prevista la campagna vaccinale a favore degli ospiti delle Case residenza.

A livello provinciale, i potenziali destinatari della prima fase sono stimati in oltre 19.000 operatori tra sanitari, servizi in appalto, volontari e oltre 10.000 soggetti nelle Case residenza anziani tra pazienti e operatori, L'obiettivo è di garantire mediamente la somministrazione di circa 800 dosi di vaccino al giorno nel Centro unico vaccinazioni, completando il 1° ciclo in circa 3 settimane per poi ripartire con la 2° dose (come previsto per il vaccino oggi disponibile). Il servizio sarà erogato 7 giorni su 7, con orario 9 -21 anche per favorire una più ampia e agevole adesione.



I numeri delle Cra di Maranello



Nella prima ondata alla Cra Stradi di Maranello di registrarono 9 morti, 15 ospiti e 6 operatori positivi. Al momento (ma i dati sono di tre settimane fa) nella seconda ondata si sono verificate 3 positività al Covid tra gli operatori e una positività a Villa Estense. Gli operatori sono stati immediatamente isolati e sono già guariti. Non si registrano ospiti positivi.