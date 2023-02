Dell'aereo non c'è traccia: quinto giorno di ricerche senza esito

Conclusa purtroppo senza alcun esito una altra la giornata questa giornata di ricerche dell'aereo da turismo scomparso sabato scorso con a bordo il solo pilota, in Appennino, dopo il decollo dal campo volo di Reggio Emilia.E’ stata effettuata anche una ricerca sul monte Cantiere ma nemmeno quella ha dato esito positivo. Oggi, mercoledì 1 febbraio le ricerche si sono concentrate nella zona di Pievepelago. Oltre all'elicottero dei Vigili del Fuoco anche quello della Guardia di Finanza più squadre a terra del Soccorso Alpino Emilia-Romagna, Soccorso Alpino Guardia di Finanza e Vigili del fuoco.Nella giornata di giovedì - fa sapere il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena - il dispositivo di ricerca sarà ridispiegato per proseguire le operazioni. L'area delle ricerche ottenuta interpolando tutte le informazioni a disposizione da quelle delle celle telefoniche a indicazioni di testimoni è molto ampia e impervia e richiede particolare attenzione e perizia ai soccorritori a terra nella ricognizione.Gli spostamenti oltre che con tradizionali fuoristrada e motoslitte e quad, sono effettuati anche con gli elicotteri che permettono di sbarcare le squadre di ricerca in prossimità delle aree assegnate. I droni operano in supporto per raggiungere e ispezionare le aree inaccessibili. Gli operatori TAS (Topografia Applicata al soccorso) gestiscono le squadre trasferendo su mappe digitali i percorsi e le aree battute attraverso rilevazioni gps. Ma nonostante le condizioni meteo con cielo prevalentemente sereno che hanno agevolato le operazioni, dell'aereo non c'è traccia.