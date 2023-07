Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Le foto che pubblichiamo oggi riguardano la zona di via Marx a Carpi all'altezza del civico 93. La città è servita da Aimag e un lettore ci scrive per lamentare il fatto di essere stato quasi morso da un topo in uscita dalla sommità del bidone giallo mentre si accingeva ad aprire il bidone a fianco. 'Il problema è che forse entrano dal foro alla base e quando sarà svuotato il bidone giallo (oramai cosi da giorni) e lo si aprirà per buttare la plastica si rischierà di essere morso ad una mano...'