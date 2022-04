Doppio intervento per il Soccorso Alpino

Quasi contemporaneamente, un'altro allarme ha portato due squadre del Soccorso Alpino sulla parete nord del Monte Cimone: un alpinista residente in provincia di Ragusa di ventinove anni si è trovato in difficoltà mentre scendeva, ancorché perfettamente attrezzato, il sentiero sul versante nord della montagna. I tecnici del SAER, insieme ad una squadra di Carabinieri, hanno raggiunto il giovane e, nonostante un violento temporale, lo hanno calato con le corde fino a Piancavallaro, dove è stato affidato ad un gatto delle nevi e riportato a valle incolume.

