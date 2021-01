Due carpigiani truffati on-line: la Polizia risale ai responsabili

Anche se diversi per tipologia di merca venduta on-line, simili per la tecnica della truffa. Consumata attraverso una ricarica della carta elettronica del finto acquirente. Sono due i casi di persone accusate di truffa, e non solo, risolti in queste ore dagli agenti della Polizia di Stato.

I fatti risalgono rispettivamente al febbraio e a luglio 2020.

Il primo vede vittima un cittadino carpigiano, il quale dopo aver messo in vendita on-line su un noto sito e-commerce un ricambio di una moto d'epoca, viene contattato da un sedicente acquirente che, aggirandolo, lo invita a recarsi presso uno sportello bancomat per effettuare delle operazioni che lo portano a sua insaputa ad effettuare un accredito su una carta di credito prepagata in uso al truffatore. Questi una volta ricevuto il denaro si rende definitivamente irreperibile.

Le indagini degli investigatori del Commissariato di P.S. di Carpi hanno permesso di individuare l'identità del titolare della carta, una signora residente nel cuneese, la quale per depistare gli investigatori aveva anche denunciato il furto della carta di credito. Per tale motivo, la donna è stata denunciata oltre che per il reato di truffa anche per falso in atto pubblico.

Il secondo episodio riguarda un altro carpigiano, al quale è stata sottratta la cifra di 3000 euro con la stessa identica tecnica.

Anche in questo caso, gli agenti sono riusciti a risalire al truffatore, un 50enne torinese, deferito in stato di libertà.