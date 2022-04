Elezioni a Bomporto, Tania Meschiari è la candidata del Pd

Sarà Tania Meschiari la candidata sindaco a Bomporto dopo il passo indietro di Angelo Giovannini.'La figura di Tania Meschiari è il frutto di un lavoro unitario delle forze di centrosinistra, allargato alla società civile che, con la collaborazione dell’ex sindaco Alberto Borghi, ha visto nelle settimane scorse un lavoro di condivisione, progettazione e incontri con cittadini, volontari di associazioni, imprenditori e commercianti del territorio - si legge in una nota Pd -. Dopo la conclusione prematura della legislatura di Angelo Giovannini, al quale ancora una volta va il ringraziamento per ciò che ha fatto e dato per il Comune di Bomporto, e dopo un periodo difficilissimo a causa della pandemia e con una situazione internazionale e sociale molto delicata, il centrosinistra di Bomporto compatto e in modo unitario vuole presentarsi ai cittadini con una proposta forte, frutto dell’esperienze positive di buon governo del territorio, attraverso la candidata a sindaco Tania Meschiari, e Ilaria Malavasi come vicesindaco, due donne che hanno dimostrato nella loro esperienza amministrativa grande professionalità e passione in ambiti differenti che toccano i punti più importanti della vita di un territorio: scuola, sociale, volontariato, promozione del territorio'.Nella lista dei candidati al Consiglio comunale per la lista civica di centrosinistra ‘Bomporto, Solara, Sorbara Insieme’ ci sarà anche l'ex sindaco Alberto Borghi.