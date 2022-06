Entrano in casa di anziana e le rubano il portafogli: denunciate

Due donne rubano in casa il portafoglio ad un’anziana signora: lei se ne accorge, allerta la Polizia di Stato, che le rintraccia subito e le denuncia in stato di libertàLa Squadra Volante ha denunciato due donne di 32 e 42 anni per il reato di furto in abitazione in concorso.Nel pomeriggio di ieri, la Volante è intervenuta in zona Buon Pastore a seguito di segnalazione da parte di una signora 80enne che aveva riferito di aver appena subito un furto da parte di due donne, le quali avevano fatto accesso alla sua abitazione con un pretesto e, approfittando di un suo momento di distrazione, le avevano sottratto il portafoglio.Gli agenti si sono immediatamente portati in zona e, grazie alla precisa descrizione fornita dalla vittima, hanno individuato a breve distanza dall’abitazione le due donne, una delle quali già note a questi Uffici per reati contro il patrimonio, truffe e furti con destrezza.Il modus operandi utilizzato dalle due autrici per carpire la fiducia della vittima, è consistito nel presentarsi quali persone conosciute per la strada tempo addietro, prima del Covid, con le quali aveva scambiato delle chiacchiere, e che in quel momento avevano necessità di rifocillarsi e bere dell’acqua. Una volta in casa, facendo leva sulla sensibilità della vittima, una delle donne ha chiesto dei soldi per poter comprare una merendina al figlio ricoverato in ospedale. L’80enne, dopo aver consegnato una banconota da 5 euro, ha riposto su un mobile il portafoglio, che gli è stato poi abilmente sottratto.