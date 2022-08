Fanano: incendio distrugge capanno, i Vigili del Fuoco limitano i danni

I danni sono ingenti ma con l'intervento dei Vigili del Fuoco sono stati limitati ad un capanno destinato al ricovero attrezzi, completamente distrutto dall'incendio generato per cause ora ignote poco dopo le ore 18. Siamo in località Ca Zucchi a Ospitale di Fanano. L'allarme incendio scatta alla centrale dei Vigili del Fuoco che giungono sul posto quando la rimessa è già irrimediabilmente avvolta dalle fiamme. Il rogo viene arginato, circoscritto e spento con effetto soprattutto rispetto alla fitta vegetazione circostante e ad un azienda agrituristica, salvate dalle fiamme.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.