Finale Emilia: furto alla stazione Rulli Frulli

Ignoti hanno forzato gli accessi e una volta all'interno hanno danneggiato arredi e rubato alcuni euro. Lo sdegno dell'amministrazione comunale e la solidarietà della città

'Sdegno per l’inqualificabile vandalismo perpetrato la notte scorsa a danno della Stazione Rulli Frulli.

E’ stato commesso un atto vile che non riuscirà a vanificare l’attività di accoglienza e inclusione che la Stazione e la Banda da un decennio offrono alla comunità non solo del nostro Comune, ma di tutta la Bassa Modenese'. Cos' il sindaco e l’Amministrazione Comunale rispetto al danneggiamento al vandalismo e al furto commesso all'interno dell'edificio ristrutturato della ex stazione delle corriere di Finale Emilia dove trova spazio la sede del Gruppo Rulli Frulli.



'Purtroppo, non a tutti è dato comprendere il valore di quanto portato avanti dai progetti di tutta l’APS, azione che li vede non a caso coinvolti questa mattina a Medolla al convegno Giovani e Giustizia e all’inaugurazione del centro per famiglie e giovani dell’Unione dei comuni modenese area nord' - prosegue il sindaco. 'E’ più facile distruggere che costruire, ma ai colpevoli di tale distruzione non rimarrà nulla se non pochi e freddi euro che svaniranno in breve tempo.

La comunità finalese esprime la propria vicinanza e solidarietà ai ragazzi della Stazione e ad Astronave Lab ed è convinta che anche questa volta la Banda suonerà e farà più clamore della forza distruttiva di ignoti vandali'.



Nella foto di archivio l'interno della stazione Rulli Frulli





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.