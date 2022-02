Finale Emilia: il Comune presenta la nuova piazza Garibaldi on-line

Dopo gli incontri svolti nelle scorse settimane presso negozi e attività commerciali del centro storico, giovedì 10 febbraio alle ore 20.45 si terrà la videoconferenza di presentazione alla cittadinanza del progetto di riqualificazione di piazza Garibaldi, il cui cantiere è previsto venga avviato entro fine mese.Coordinato dal sindaco Claudio Poletti, l’incontro ospiterà gli interventi del Responsabile unico di procedimento, l’architetto Maria Francesca Rametta, e della Direzione Lavori, rappresentata dai tecnici di Stradivarie Architetti Associati e I-Dea Srl.Le conclusioni saranno affidate all’architetto finalese Gherardo Braida, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico voluto dal sindaco Poletti per coinvolgere i professionisti finalesi nell’analisi e nello studio dei progetti che riguardano la ricostruzione pubblica.Nell’occasione verrà anche illustrata l’intenzione di avviare un percorso partecipativo per indicare e approfondire soluzioni accessorie all’intervento di riqualificazione della piazza, come, ad esempio, l’individuazione di possibili aree di parcheggio alternative.Per partecipare all’incontro è sufficiente inquadrare con un’applicazione scanner il QR code riportato nella locandina pubblicata sul sito del comune

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.