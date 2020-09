Fiumalbo chiusa per disinnesco ordigno

Sono previste per oggi, lunedì 14 settembre le operazioni per il disinnesco della bomba ritrovata a Fiumalbo nel corso degli scavi in un cantiere edile. L'ordigno da 226 kg inesploso della seconda guerra mondiale sarà trasportata e fatta brillare in cava a Gaianello





Dalle ore 8.30 alle 14.30, la #SS12 dal km 94+600 al km 99 (dalla zona artigianale fino alla Località Le Lazze) sarà chiusa al transito per tutti i veicoli compresi i pedoni. Dalle ore 7.00 fino al termine delle operazioni sarà evacuato il capoluogo, la zona artigianale, e alcune località limitrofe. Le operazioni di disinnesco faranno slittare di un giorno l’inizio della scuola a Fiumalbo e comporteranno una mobilitazione interforze coordinata dalla Prefettura, che coinvolgerà anche i volontari di Protezione Civile e durerà dalle 8.30 del mattino e fino alle ore 17.

Nella foto la grande bomba ritrovata