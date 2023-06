Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per gli appassionati di motori formiginesi, c’è una sorpresa eccezionale: giovedì 15 giugno, in occasione della terza giornata che riguarderà il tratto Roma-Parma, la competizione passerà per la prima volta nella storia anche per il centro storico di Formigine.L’appuntamento è dalle ore 19.30 davanti al Castello, per vedere le meravigliose auto d’epoca che si fermeranno per il “timbro”. Ad anticipare questo passaggio, dalle ore 17.30, è in programma il transito delle Ferrari che come ogni anno affiancano le auto storiche della manifestazione lungo il tradizionale percorso. L’evento è in collaborazione con ACI Modena.'Accogliere per la prima volta i gioielli automobilistici della 1000 Miglia a Formigine è per noi un grande onore. Il nostro Castello rappresenterà sicuramente un teatro particolarmente suggestivo per il “timbro” delle auto d’epoca che in questi giorni stanno attraversando l’Italia da nord a sud - afferma l’assessore al Turismo e al Coordinamento eventi Corrado Bizzini -. Siamo certi che sarà uno spettacolo apprezzato da appassionati di motori e non solo'.Al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione, che si prevede richiami un notevole afflusso di persone lungo le strade e soprattutto nell'area pedonale urbana dove i bolidi si fermeranno per le operazioni di timbratura e punzonatura, sono previsti provvedimenti di limitazione della viabilità ordinaria. In particolare già dalla mattinata di domani, mercoledì 13 giugno, piazza Calcagnini verrà transennata nel perimetro interessato dal percorso di gara; mentre dalle ore 14 alle ore 24 di giovedì 15 sarà interdetta la sosta dei veicoli nella via Trento Trieste e piazza Arnò. La circolazione sarà sospesa nelle vie San Pietro, Montegrappa, Gandini, Marchesi, Vittorio Veneto e Trento Trieste dalle ore 16.30 e fino al termine dell'evento, stimato intorno alle ore 23.00 Non sono esclusi rallentamenti anche in altre aree del Comune.