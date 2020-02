Formigine, vigili sequestrano due camion: non erano assicurati

Nella giornata di ieri la Polizia Locale di Formigine ha fermato e sottoposto a sequestro due autoarticolati superiori alle 44 tonnellate risultati privi di copertura assicurativa obbligatoria. Effettuato in via Giardini Sud, l’intervento ha comportato anche per i conducenti 700 euro di sanzioni complessive nonché la decurtazione di 5 punti dalla patente professionale dei due autisti, di nazionalità italiana. I due camion - intestati ad una azienda di autotrasporti con sede in Sicilia - trasportavano materiale ceramico, e sono stati individuati grazie agli occhi elettronici dei varchi OCR posti sulle principali direttrici di traffico e in grado di segnalare automaticamente alla Polizia Locale il transito di veicoli non assicurati o rubati. “Continuiamo il nostro impegno in fatto di controlli sul traffico pesante - ha affermato il comandante della polizia Locale formiginese Marcello Galloni - perché i camion in cattive condizioni manutentive o in situazione di illegalità rappresentano un grande rischio per la sicurezza della circolazione e dei cittadini”.