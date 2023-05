Frane, a Montecreto una famiglia è di fatto isolata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













in quest'ultimo mese si è tanto parlato degli allagamenti della Romagna e delle innumerevoli frane avvenute anche in Appennino. Apprezzo il vostro lavoro perché credo sia giusto informare e non dimenticare le persone colpite da questo disastro per tener vivo l'interesse anche delle piccole comunità colpite che spesso e volentieri non hanno le risorse per risolvere le emergenze.Volevo a tal proposito farvi presente che le intense precipitazioni avvenute nel mese di maggio hanno colpito anche il paese di Montecreto in provincia di Modena. Una frana ha portato via l'unica strada che collega il paese ad una casa dove abita una sola famiglia, con un bambino in età scolare. Per questo motivo sono costretti ogni giorno a percorrere a piedi un tratto di strada sterrato, senza illuminazione pubblica, sul ciglio della frana, dove è rimasto, per ora, un piccolo passaggio transitabile solamente a piedi. Nessuno sa come e quando verrà ripristinata la viabilità. E se ci fosse un'emergenza e avessero bisogno di un'ambulanza?Sperando nella vostra attenzione, porgo cordiali saluti.