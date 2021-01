Furto in azienda a Fiorano, denunciato ricettatore 53enne

I carabinieri di Fiorano e Sassuolo il 18 gennaio hanno eseguito una perquisizione all’interno dei locali di una ditta di Sassuolo, nel corso della quale è stato rinvenuto e posto sotto sequestro diverso materiale, nella fattispecie scanner laser per macchine di produzione della ceramica e motoriduttori, per un valore di alcune decine di migliaia di euro ad un 53enne italiano residente nel reggiano.

Il materiale, le cui foto erano state postate su internet, sarebbe stato riconosciuto quale oggetto di furto avvenuto il 21 dicembre 2020 presso una ditta di Fiorano Modenese, azienda specializzata nella realizzazione di macchine per la lavorazione della ceramica.

Nella circostanza dal mese di novembre al 21 dicembre 2020 erano stati asportati diversi macchinari tra scanner laser, motoriduttori e, oltre a quello rinvenuto, anche motori elettrici, per un danno complessivo all’azienda indicativamente quantificato in svariate decine di migliaia di euro. Il materiale recuperato, terminati gli accertamenti, verrà restituito al legittimo proprietario e il 53enne operaio, domiciliato nel reggiano e già noto alle forze dell'ordine dovrà rispondere del reato di ricettazione.