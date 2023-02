Giorno del Ricordo, la cerimonia di Pavullo

'La nostra associazione ha come primaria finalità quella di conservare l'identità culturale, storica e morale degli esuli, di difendere i valori ideali dell'esodo, di ricordare le foibe ed il nostro tragico passato - ha detto Barbanti -. Per adempiere a questi compiti, oltre alla intitolazione di strade e parchi ai Martiri delle foibe, il comitato di Modena ha provveduto a collocare tre monumenti-simbolo a Modena, Carpi e Sassuolo. Ha inoltre raccolto i ricordi e la memoria degli esuli di Modena e provincia in due libri: Il giorno del ricordo a Modena ed i 60 anni del villaggio San Marco a Fossoli di Carpi. Il 31 gennaio 2023 la commissione permanente della istruzione, cultura e scienze della camera dei deputati ha approvato la risoluzione che impegna il governo italiano ad incrementare e conservare la memoria della storia e della tragedia dei nostri confini orientali. Celebriamo il giorno del ricordo non solo per commemorare i morti delle foibe, ma con la speranza che, ovunque nel mondo, simili atrocità non accadano più'.