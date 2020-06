Guidavano ubriachi: due denunciati a Pavullo e Carpi

Prosegue l’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, finalizzata ad evitare le cosiddette “stragi del sabato sera”. Eccesso di velocità, consumo di alcolici, assunzione di droghe, sono le cause maggiori di incidenti nel fine settimana.Numerose sono state la pattuglie che hanno svolto nel corso della notte un controllo capillare nel territorio della provincia. Numerose le infrazioni al codice della strada contestate. I Carabinieri delle Compagnie di Pavullo nel Frignano e di Carpi, hanno proceduto al ritiro di due patenti di guida, poiché i titolari, un 32enne di Pavullo e un 29 residente nel reggiano, sono stati trovati alla guida di autovetture dopo avere abusato nel consumo di bevande alcoliche, come rilevato dall’alcol test.L’accertamento dell’infrazione ha comportato anche il fermo dei due rispettivi veicoli e la segnalazione alla Procura della Repubblica di Modena.Nell’ambito degli stessi controlli i Carabinieri di Sassuolo, hanno sanzionato amministrativamente due cittadini marocchini, abitanti nel reggiano, ma controllati in via del Tricolore di Sassuolo, mentre litigavano per futili motivi in manifesto stato di ebrezza alcolica.Le aree dell'appennino sono state oggetto nel sabato sera di particolari controlli anche con la collaborazione la collaborazione delle polizie municipali con autovelox ed etilometriParticolare attenzione è stata riversata sulla s.s. 64 Porrettana e sulla s.s. 12 dell’Abetone e del Brennero.