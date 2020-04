Mia mamma è morta così: grazie per ciò che scrivete sulle cra. Ausl vuole insabbiare

Buongiorno,

Vorrei ringraziarvi perché siete gli unici che parlano della situazione Cra Rsa nei giusti termini.

Io purtroppo ho perso la mamma due settimane fa, contagiata alla Castiglioni ( qui i numeri ufficiali Ausl su questa struttura di Formigine ndr) e poi su mie pressioni mandata all'ospedale di Baggiovara dove non ce l'ha fatta, ma non hanno nemmeno provato a metterla in terapia intensiva per scelte delle Ausl.

In provincia i primi di Aprile c'erano il 30% di posti vuoti in terapie intensive e non venivano usati per scelte interne. Così è chiaro che i posti si svuotano, non venendo usati.

Io ho fatto un esposto, affiancato dal Codacons, una settimana fa ma non ho sentito niente di niente. Chiaramente, è visibile anche a un bambino, in provincia chi può sta cercando di insabbiare da parte delle Ausl e dei comuni perché queste strutture sono controllate da loro.

Io avevo chiesto dei dati da scrivere nell'esposto e mi è stato risposto che i dati li avrebbero dati solo a un pm.

Questa gente è la stessa che oggi espone tricolori e depone corone per il 25 aprile.

Comunque continuate a parlarne almeno voi.

Grazie

Marco