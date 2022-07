In auto con cocaina, bilancino, e asta di ferro: denunciato

Nel corso della nottata, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno effettuato alcuni controlli nelle strade secondarie delle zone periferiche di Castelfranco Emilia e San Cesario. Nel corso del servizio hanno intercettato un’autovettura Opel con a bordo un 23enne il quale, sottoposto a controllo, è risultato in possesso di cinque dosi di cocaina, un bilancino di precisione, e, nascosta sotto il sedile del veicolo, anche un manganello di ferro della lunghezza di oltre 50 cm.Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.Nel corso dell’intero arco del servizio notturno sono state complessivamente controllate, dai militari della locale Tenenza, 23 persone e 11 veicoli.Nella foto, l'asta di ferro rinvenuta insieme alla droga sull'auto del ragazzo, e sequestrata

